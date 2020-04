Coronavirus. 353 i casi totali in Irpinia, contagi in netto calo ma i morti salgono a 35. Il quadro completo.

Una frenata in Irpinia relativamente ai contagi dopo il boom. Solo 4 se ne sono registrati oggi, il totale è di 353. Nessuno ad Ariano, il primo ad Ospedaletto d’Alpinolo (59 Comuni coinvolti), quarto a San Martino Valle Caudina, secondo a Montoro. Mercogliano, 17 complessivi, si piazza dietro il capoluogo ma con percentuali ben più alte considerando la popolazione. Oggi però ci sono stati ben 4 morti (un 85enne di Fontanarosa, un 81enne di Gesualdo, un 78enne di Ariano e un paziente di San Mango sul Calore), 35 in totale. I guariti sono 6. Il quadro completo in provincia.

Arianese-ValleUfita 175 casi: Ariano Irpino 131 di cui 14 decessi e 3 guariti, Flumeri 13 di cui tre decessi, Grottaminarda 9, Sturno 6 di cui un decesso, Villanova del Battista 5 di cui 2 decessi, Melito Irpino 3 di cui 1 vive a Bonito e 1 decesso, Montecalvo Irpino 3, Savignano Irpino 2 di cui 2 guariti, Casalbore 2, Zungoli 1.

Hinterland Avellinese 57 casi: Avellino 21, Mercogliano 17 di cui 2 decessi e 1 guarito, Chiusano San Domenico 5, Monteforte 3, Atripalda 2, Cesinali 2, Pratola Serra 2, Contrada 1, Montefredane 1, San Michele di Serino 1, Aiello del Sabato 1, Santo Stefano del Sole 1.

Valle del Calore 40 casi: Mirabella Eclano 13 di cui 1 decesso, Gesualdo 7 di cui 2 decessi, Venticano 6 di cui 2 decessi, Pietradefusi 3, Montemiletto 3, Fontanarosa 2 di cui 1 decesso, Bonito 2 di cui 1 decesso, San Mango sul Calore 1 di cui 1 decesso, Taurasi 1, Torre Le Nocelle 1, Lapio 1.

Irno-Solofrana 23 casi: Solofra 16, Forino 5, Montoro 2.

Baronia 21 casi: Trevico 7 di cui 2 decessi, Scampitella 6 di cui 1 decesso, Vallesaccarda 5, Castel Baronia 2, San Sossio Baronia 1.

Valle Caudina 9 casi: Cervinara 4, San Martino Valle Caudina 4, Rotondi 1.

Irpinia d’Oriente 7 casi: Lacedonia 5, Calitri 2.

Alta Irpinia 6 casi: Bagnoli Irpino 4 di cui uno residente a Napoli, Sant’Angelo dei Lombardi 1, Teora 1.

Mandamento Baianese 5 casi: Mugnano del Cardinale 3 di cui 1 decesso, Avella 2.

Comuni del Greco di Tufo 4 casi: Altavilla Irpina 2, Torrioni 1, Tufo 1.

Vallo di Lauro 3 casi: Lauro 2, Quindici 1.

Fascia del Partenio 3 casi: Pietrastornina 1, Roccabascerana 1, Ospedaletto d’Alpinolo 1.

