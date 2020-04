Oggi ci sono stati in Italia 2.256 nuovi casi, quelli totali 181.228 includendo guariti e vittime. Queste ultime nella giornata odierna si attestano sulle 454 unità, ieri 433, per un totale di 24.414. Si registrano 1.822 guariti (complessivi 48.877). Sempre in calo i ricoverati in terapia intensiva: -62 e 2.573 totali. Gli attualmente positivi sono 108.237, 20 in meno rispetto a ieri, primo decremento in assoluto rispetto alla giornata precedente.

adsense – Responsive – Post Articolo