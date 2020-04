Coronavirus. A Bagnoli Irpino c’è il quinto caso, il chiarimento del sindaco Teresa Di Capua.

Comunicato del Sindaco.

Nella giornata di oggi è stato registrato un NUOVO caso positivo al COVID-19 qui a Bagnoli Irpino.

Salgono, quindi, a 5 i casi accertati dall’inizio dell’epidemia e 1 guarito.

Il nostro concittadino non presenta sintomi particolari e si trova già in isolamento domiciliare.

Sono state, infatti, già attivate le procedure previste dal Protocollo sanitario.

Auguro una pronta guarigione.

Anche per tranquillizzare la nostra comunità, sottolineo che la situazione resta sotto controllo nel nostro Comune.

Al fine di evitare confusione, è bene ricostruire gli ultimi avvenimenti.

Ieri mi è stato comunicato l’esito del secondo tampone effettuato sul nostro concittadino già positivo nei giorni scorsi. Questo tampone è risultato ancora positivo e ieri sera ho informato la nostra comunità.

Oggi mi é stato comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL anche il nuovo caso.

Questa nuova positività rientra tra quelli comunicati dalla stampa già nella tarda serata di ieri ed è stata comunicata oggi al nostro canale istituzionale.

Pertanto, va evidenziato che nessun errore è stato commesso dagli addetti ai lavori.

Domani, anche di intesa con il Dipartimento di Prevenzione, saranno portati a termine i provvedimenti di permanenza domiciliare necessari rispetto a questo nuovo caso.

La notizia di oggi impone a tutti di non abbassare la guardia e a continuare a rispettare rigorosamente le regole restrittive ancora in vigore.

Purtroppo, con rammarico devo lamentare che oggi sono pervenute diverse segnalazioni di persone andate in giro a passeggiare, o che si sono recate nei campi nonostante domenica.

Ricordo che questi comportamenti sono ancora vietati e del tutto irresponsabili.

Da domani saranno intensificati ulteriormente i controlli lungo le strade del nostro Comune.

Vale ancora la tolleranza zero. Ogni passo falso può avere in questo momento gravi ripercussioni e vanificare gli sforzi fin qui fatti.

Restiamo a casa.

