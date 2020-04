Coronavirus. A domicilio solo il 60enne di Ariano, gli altri 4 dal Moscati alla Clinica Santa Rita di Atripalda.

C’era stata la bella notizia di 5 dimessi dal Moscati, in effetti chi può rientrare a domicilio è solo il medico 60enne di Ariano. Gli altri 4, un 33enne di Napoli, un 56enne di Cervinara, un 47enne di Montefredane e un 73enne di Venticano sono stati trasferiti alla Clinica Santa Rita di Atripalda. Ragion per cui i guariti in Irpinia sono 6. Al momento presso la struttura del centro sabatino sono stati trasferiti 7 pazienti con un quadro clinico che non denota problemi di Covid-19 ma attendono i tamponi.

