Coronavirus. A Mirabella Eclano 34 positivi su 246 tamponi, il resoconto del sindaco Ruggiero.

Il Sindaco Giancarlo Ruggiero porta a conoscenza ai cittadini Eclanesi gli esiti ricevuti dei 327 tamponi effettuati.

In tarda serata ho ricevuto un elenco parziale dei 327 tamponi eseguiti in data 5 ottobre a Mirabella Eclano.

L’elenco ricevuto e’ composto da 246 nominativi.

Va precisato che per tutti coloro che hanno eseguito il tampone a Mirabella, ma che risiedono in altri Comuni, l’esito sarà comunicato al Sindaco di appartenenza.

Non è stato possibile, data l’ora tardi, confrontare l’elenco dei tamponi eseguiti con l’elenco dei tamponi ricevuti ne’ e’ stato possibile mettere a confronto i residenti di Mirabella Eclano con i residenti di altri Comuni che hanno effettuato il tampone a Mirabella Eclano.

Domani mattina l’Asl dovrà darci l’elenco dei tamponi che mancano. La situazione è molto preoccupante anche se da una prima analisi la stragrande maggioranza dei positivi proviene da un unico focolaio.

Sui 246 tamponi ricevuti risultano positive 34 persone così suddivise:

Classe 2B Mirabella Centro n* 1 positivi;

Classe 5A Mirabella Centro n* 0 positivi;

Classe 5B Mirabella Centro. n* 1 positivo.

Classe 1E Mirabella Centro n* 0 positivi

Classe 4C Mirabella Centro n* 1 positivo.

Classe 1A Mirabella Centro n* 1 positivo

Classe 4B Mirabella Centro n* 0 positivi

Classe 1E Calore n* 1 positivo

Classe 1A Bonito (dati in possesso del Sindaco di Bonito).

Insegnanti n* 2 positivi

Persone che hanno partecipato alla Gita di San Giovanni Rotondo n* 22 positivi

Dipendenti comunali n* 1 positivo

Altri n* 4 positivi

Tutte le persone risultate positive, compreso le famiglie dei bambini, sono state già avvertite. Da una sommaria indagine e sentiti i genitori dei bimbi contagiati, almeno 3 su 5 di loro risultano avere avuto contatti diretti con alcune persone che fanno partecipato alla gita del 16 settembre. Domani, allorquando avrò avuto i risultati mancanti, potrò dare dati più completi.

adsense – Responsive – Post Articolo