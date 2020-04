Coronavirus. A Montella nei giorni di Pasqua e Pasquetta attività commerciali chiuse tranne farmacie ed edicole.

Fatte salve le misure restrittive fino ad ora adottate sul territorio comunale finalizzate a prevenire la diffusione del COVID-19

Il sindaco ricorda che le attivitá commerciali resteranno chiuse nei giorni festivi di Domenica 12 e Lunedì 13 Aprile fatta eccezione per le farmacie ed edicole. Raccomanda di utilizzare, in ogni spostamento consentito, le precauzioni di tutela personale e di adottare le necessarie misure di distanziamento sociale. Ricorda, inoltre, che è fatto divieto di lasciare la propria abitazione se non per motivi di comprovata necessità e, pertanto, raccomanda vivamente di non raggiungere familiari e/o amici in occasione delle festività pasquali.

