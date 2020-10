Coronavirus a Mugnano del Cardinale. Il sindaco: “I nuovi pazienti positivi già in isolamento da qualche giorno”

A darne conferma, oltre all’Asl di Avellino, anche il sindaco, Alessandro Napolitano, in una nota in cui tranquillizza la comunità ma, al tempo stesso, richiama al rispetto e all’attenzione verso le norme imposte.

Come specificato dal primo cittadino: “Le persone contagiate, alle quali auguriamo pronta guarigione, stanno bene e si trovano già da diversi giorni in isolamento, perché contatti di precedenti positivi. Si comunica a tutta la cittadinanza che l’Asl, come da protocollo, ha avviato ulteriori indagini epidemiologiche. Alla luce di questa notizia e anche in considerazione delle nuove ordinanze regionali vi invitiamo ancora una volta alla massima attenzione, al distanziamento sociale e soprattutto all’utilizzo delle mascherine anche all’aperto”.

adsense – Responsive – Post Articolo