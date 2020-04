Attualmente presso il P.O. di Ariano Irpino sono ricoverate: 2 persone in Terapia Intensiva ( 1 positivo e 1 in attesa di esito tampone), 42 persone in Medicina di cui 40 positivi e 2 negativi. Si è registrato un decesso nella nottata di sabato di una 94enne di Ariano, paziente di Ariano.

