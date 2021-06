Coronavirus. Al Moscati deceduto 71enne di Siano, 4 dimessi.

È deceduto oggi, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 71 anni di Siano (Sa), ricoverato dal 21 maggio scorso e in terapia intensiva dal 7 giugno.

Ieri mattina ha lasciato la terapia intensiva del Covid Hospital per essere trasferito in un centro di riabilitazione della provincia di Avellino un paziente di 49 anni di Montella (Av), ricoverato dal 7 maggio e in terapia intensiva dall’11.

Tra ieri e oggi sono stati inoltre dimessi dalla terapia subintensiva del Covid Hospital 3 pazienti: una 51enne di Montemiletto (Av), un 79enne di Atripalda (Av) e un 64enne di Sorbo Serpico (Av).

Al Covid Hospital dell’Azienda Moscati risultano ricoverati 16 pazienti, 6 dei quali in terapia intensiva.

