Coronavirus. Al “Moscati” negativi i primi 40 test rapidi.

L’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” ha avviato da ieri i test rapidi tra il personale in servizio nelle aree Covid della Città Ospedaliera. Come da protocollo regionale, i primi test rapidi, da ripetere ogni 6 giorni, sono stati associati al tampone e i primi 40 test rapidi hanno dato esito negativo.

I controlli stanno continuando, procedendo per aree Covid. Contestualmente, si sta testando anche il personale in servizio nelle Unità Operative non Covid, che sarà controllato una volta al mese. E’ altresì opportuno evidenziare che, su disposizione della Direzione Aziendale, la verifica relativa a un eventuale contagio da Coronovirus dei dipendenti era stata avviata al “Moscati” già da diversi giorni, attraverso l’esecuzione di oltre 200 tamponi sul personale maggiormente esposto al rischio infezione

