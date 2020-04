Altro decesso in provincia di Avellino. Dopo quello di ieri al Frangipane di una 77enne di Melito Irpino, si è spento al Moscati qualche ora fa un 68enne di Ospedaletto d’Alpinolo. È la quarantaduesima vittima per la provincia irpina. Il signore, dal reparto Medicina d’Urgenza, era stato trasferito in quello di Anestesia e Rianimazione. Era ricoverato presso la Città Ospedaliera dallo scorso 3 aprile.

adsense – Responsive – Post Articolo