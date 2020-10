Coronavirus. Altri 6 casi positivi a San Martino Valle Caudina.

La comunicazione del Comune di San Martino Valle Caudina.

L’ Asl ha appena comunicato che 6 nostri concittadini sono risultati positivi al test Covid-19.

Di queste 6 persone, una signora è deceduta qualche giorno fa, per ragioni non legate al COViD-19, mentre per un altro si tratta di una conferma da parte dell’Asl di un tampone positivo somministrato dal laboratorio privato.

Inoltre, un altro nostro concittadino positivo al tampone del laboratorio privato è risultato negativo al tampone processato dall’Asl.

Cogliamo l’occasione per precisare che tra i nuovi positivi non sono coinvolti ragazzi che frequentano il nostro istituto comprensivo.

Siamo arrivati ad avere nella nostra comunità 12 persone positive al covid-19 e vi invitiamo a ridurre al minimo i rapporti con gli altri, nonché ad evitare assembramenti, rispettare il distanziamento fisico e ad indossare sempre la mascherina.

Vi terremo costantemente aggiornati.

Insieme ce la faremo!

