L’Asl di Avellino comunica che sono risultati positivi al Covid 19 i tamponi effettuati su due persone, di cui una residente nel comune di Aiello del Sabato, già in isolamento in quanto rientro dall’estero, ed una residente nel comune di Montoro, già in isolamento in quanto contatto di una caso positivo di provenienza extraregionale. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato l’indagine epidemiologica sui contatti dei casi.

