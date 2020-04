Coronavirus. Altri positivi a Solofra, l’annuncio del Sindaco Michele Vignola.

“Abbiamo appena ricevuto notizia che

2 tamponi, effettuati nell’ambito dello stesso nucleo familiare, sono risultati positivi al test covid-19.

I casi, presumibilmente, potrebbero anche essere collegati ad un contagio già registrato in città.

Infatti, i nostri due concittadini così come l’intera famiglia, erano già in quarantena obbligatoria, sono a casa e non presentano particolari disturbi.

Erano già state attivate, nei giorni precedenti, tutte le procedure di contenimento previste e necessarie.

Il C.O.C. continua a monitorare costantemente l’evolversi dell’emergenza.

E’ fatto obbligo di rimanere in casa”.

