Week end in Irpinia triste, 7 morti in totale. Dopo il 78enne di Ariano e il 75enne di Trevico, nella giornata di domenica 5 aprile si è dovuto constatare il decesso di un 82enne di Avellino che era stato ospite presso la struttura “Villa Margherita”, ubicata a Benevento. Dal focolaio della Casa di cura alla positività, fino al ricovero al “San Pio”. È la prima vittima da Coronavirus per il capoluogo irpino, la trentottesima per l’intera provincia.

