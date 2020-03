Anche la nostra testata lancia una campagna di sensibilizzazione per combattere il diffondersi del Coronavirus, al fine di ricordare e non dimenticare le regole di base per la prevenzione. Con un banner ad apertura dei propri articoli, pochi secondi per ricordare le regole basi per evitare che il contagio si propaghi: “Esci di casa solo se è necessario, rispetta la ditanza di sicurezza, lava le mani, evita i luoghi affollati”. Uniti ce la faremo.

