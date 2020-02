Anche a Lauro il primo cittadino Antonio Bossone ha emanato un comunicato a scopo precauzionale con il quale si invitano i propri cittadini in partenza e in arrivo per le località del nord Italia interessate dai focolai del Coronavirus di darne preventiva segnalazione onde mettere in atto tutti gli accorgimenti previsti dal Ministero della Salute. Queste precauzioni saranno nel giro delle prossime ore adottate da tutti i comuni.

