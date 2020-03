CORONAVIRUS. Ancora un donna positiva al virus e sempre ad Ariano. Settimo caso in Irpinia

Se confermato dall’Istituto Superiore di Sanità , dopo il medico di Mercogliano, potrebbe essere il settimo caso in Irpinia. Si tratta di una donna del tricolle. L’azienda sanitaria locale con un comunicato ha informato che la donna è risultata positiva al Coronavirus dopo il primo tampone e che in questi minuti è al lavoro per ricostruire la catena dei contatti del probabile caso. Probabile, perchè si attende come da prassi la conferma da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza fiduciaria, come da circolare ministeriale, sui contatti del probabile caso.

