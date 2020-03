Ariano Irpino sarà blindata fino al 14 aprile, insieme ai comuni salernitani Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana e Auletta. Il presidente Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che proroga le misure restrittive e di prevenzione che oggi avevano trovato il termine di scadenza. Permane quindi il divieto fino a dopo Pasqua di allontanamento per i residenti dal territorio comunale come di entrata nello stesso per gli altri.

