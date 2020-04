Coronavirus. Ariano piange Franco Lo Conte, aveva 68 anni.

Franco Lo Conte è deceduto al “Frangipane” di Ariano Irpino, era ricoverato da un po’ di giorni e stava lottando nel reparto di Terapia Intensiva. Una triste notizia per la città del Tricolle, aveva 68 anni ed era risultato positivo al Covid-19. Noto per il suo impegno in politica a livello comunale e provinciale, nel campo editoriale con particolar riguardo per la radio e in quello imprenditoriale, fieristico nello specifico. L’Irpinia piange la sua ventinovesima vittima, tredicesima ad Ariano considerando anche il domiciliato nella stessa città ma originario di Greci.

