Coronavirus. Avella e l’intera Irpinia piangono la 17enne Chiara.

Un lutto per l’intera Irpinia, la 17enne avellana Chiara non ce l’ha fatta. Era ricoverata in terapia intensiva dopo essere risultata positiva al nuovo Coronavirus. Affetta da gravi patologie congenite sin dalla nascita. Poco fa è deceduta al Covid Hospital del Moscati di Avellino, dove era ricoverata dallo scorso 23 novembre. Una notizia di cui non si sarebbe voluto mai venirne a conoscenza. Un sabato triste, un duro colpo per la cittadina archeologica e l’Irpinia tutta.

adsense – Responsive – Post Articolo