Coronavirus. Bertolaso dimesso dal San Raffaele: “Ringrazio tutti i medici e gli infermieri, orgoglio del nostro Paese”.

Ce l’ha fatta Guido Bertolaso, ammalatosi di Coronavirus e ricoverato dallo scorso 24 marzo al San Raffaele di Milano. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana lo aveva chiamato, nominandolo consigliere personale, per fare fronte all’emergenza. Ecco il messaggio su Facebook dell’ex capo della Protezione Civile.

“Oggi sono stato dimesso dal San Raffaele. Ringrazio tutti i medici e gli infermieri, orgoglio del nostro Paese. Uomini e donne che combattono in prima linea contro il Covid-19 pagando troppo spesso in prima persona con contaminazione e a volte purtroppo anche con la vita. Grazie per tutti i numerosi messaggi di affetto che mi avete inviato in questi giorni. Ora forza, c’è ancora tanto da fare. L’Italia ha bisogno dell’aiuto di tutti”.

