Coronavirus. Boom di guariti oggi in Italia: 4.693, non ci saranno più le conferenze stampa della Protezione Civile.

Non ci saranno più conferenze stampa di aggiornamento relative all’emergenza coronavirus da parte della Protezione Civile. I numeri sono in netto miglioramento, boom di guariti. Ecco il bollettino.

“Numero piùa di guariti mai registrato dall’inizio dell’emergenza. 4693 in più rispetto a ieri, per un totale di 75.945. I casi totali ad oggi sono 205.463 con un incremente di 1872 rispetto a ieri. Calano le persone attualmente positivi, in totale 101.551. Con una diminuzione di 3106 rispetto a ieri. Di questi 1694 sono in terapia intensiva, 101 in meno rispetto a ieri. Sono 18.149 i ricoverati con sintomi, 1061 in meno rispetto a ieri. La maggior parte delle persone affette dal Coronavirus è in isolamento domiciliare con sintomi lievi: sono 81.708, pari all’80% del totale. Sono 285 i nuovi deceduti. I totali 27.967″.

