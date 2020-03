Sono 5.061 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.145 persone rispetto a ieri, e 233 i morti, 36 in più. Ma cresce anche il numero delle persone guarite, per un totale di 589. E’ l’ultimo bollettino fornito dal commissario Angelo Borrelli. Intanto il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, ha invitato i cittadini a un comportamento responsabile: “Sappiamo di atteggiamenti superficiali, servono grande attenzione e consapevolezza”.

