CORONAVIRUS CAMPANIA: cresce il numero dei guariti, ma si continua a morire.

Sta crescendo il numero dei guariti risultati positivi al Covid nella regione Campania, nonostante il personale sanitario in netta minoranza rispetto ad altre regioni Italiane e nonostante le condizioni dei presidi ospedalieri in generale siano ridotti all’osso: si continua ad intervenire e si tenta l’impossibile ininterrottamente. Perché se è vero che il numero dei guariti sta salendo è anche vero che, di Covid, si continua a morire.

Purtroppo. E purtroppo non solo in Campania.

Nelle ultime 24 ore record di guariti: se ne contano tremila, non si arrestano i decessi, a quota 56.

In attesa dei vaccini non resta altro che continuare ad osservare le misure del governo, mascherina e distanziamento, soprattutto in un momento delicato come questo in cui siamo messi ancora una volta a dura prova in prossimità delle festività natalizie, che un po’ per tutti nel mondo vogliono dire FAMIGLIA ed UNIONE.

Carla Carro

