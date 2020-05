Coronavirus. Cancellato lo storico Palio di Siena.

Il coronavirus ha cancellato anche lo storico Palio di Siena, manifestazione che si sarebbe tenuta come al solito il 2 luglio e il 16 agosto. L’ultima volta che successe fu nel 1944, in occasione della Seconda Guerra Mondiale, che fece alzare bandiera bianca alla città toscana anche nel 1940. La decisione è stata presa dopo la riunione in cui hanno partecipato il sindaco Luigi De Mossi, i Priori delle 17 contrade, il magistrato delle contrade, il decano e il vice decano dei capitani. Proprio il magistrato delle contrade Claudio Rossi ha dato il “triste” annuncio.

