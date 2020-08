Coronavirus. Caso positivo a Mercogliano, si tratta di un rientro da Malta: il messaggio del sindaco D’Alessio.

Il Messaggio del Sindaco Vittorio D’Alessio

“E’ di qualche minuto fa la comunicazione ufficiale di una nuova positività in città che riguarda una persona risultata positiva di ritorno da una vacanza nello Stato di Malta, già in isolamento dal suo rientro a Mercogliano. In collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’ Asl di Avellino stiamo provvedendo a ricostruire la filiera dei contatti e metteremo in atto tutte le misure precauzionali del caso.

È necessaria una condotta rispettosa e responsabile nei confronti di se stessi, delle proprie famiglie e in generale del prossimo. È intollerabile continuare a pensare che il virus colpisca solo i più anziani , anche perché gli ultimi dati confermano invece un aumento nella fascia under 35. In vista della apertura delle scuole poi, per evitare davvero ulteriori problemi gravi, bisogna rispettare ancora di più le regole del distanziamento , della pulizia continua delle mani e delle mascherine. Regole semplici e fondamentali per combattere il coronavirus. Il futuro è dei giovani: a loro il compito di costruirlo con un ruolo da protagonisti nella lotta alla pandemia”.

