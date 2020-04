Coronavirus, caso sospetto sul treno proveniente da Milano trasportato in ospedale per tampone.

“E’ stato trovato un caso sospetto di Coronavirus sul treno proveniente da Milano e diretto a Napoli. Il cittadino presentava febbre e altri sintomi riconducibili al Covid-19. E’ quanto emerso dagli appositi controlli che vengono effettuati sui passeggeri dall’inizio dell’epidemia. Come è stato possibile far salire a bordo di un treno un passeggero con la febbre? Chi svolge, nelle altre regioni, i dovuti controlli per fermare il contagio? In questo modo, con gente proveniente da fuori, dove evidentemente le verifiche non sono serrate, si rischia di danneggiare la nostra regione e buttare all’aria tutti gli sforzi fatti in questi mesi. Quello che è accaduto è gravissimo, e se confermato ci aspettiamo pesanti interventi. La persona è stata sottoposta a tampone: se positiva bisognerà fare tutte le indagini del caso. Va duramente punita: come si può pensare, in questo momento, di andarsene in giro con la febbre e addirittura prendere un treno?”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

