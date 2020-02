Coronavirus, c’è una seconda vittima in Italia

C’è una seconda vittima per coronavirus in Italia, dopo l’uomo morto ieri sera in Veneto. Secondo fonti sanitarie citate dall’Ansa si tratta di una donna residente in Lombardia, a Casalpusterlengo, che potrebbe essere collegata ai casi di Codogno. La donna era in attesa del risultato del tampone che sarebbe però arrivato dopo il suo decesso.

Dunque come avviene il contagio.

«Il virus penetra nelle alte vie respiratorie (naso e bocca) attraverso goccioline emesse da individui infetti con colpi di tosse e starnuti. Perché avvenga la trasmissione è necessario un contatto stretto, indicativamente trovarsi accanto a un malato a circa due metri di distanza in luoghi chiusi, un calcolo prudenziale. Il fatto che adesso il Sars CoV 2 circoli in Italia non significa che si possa essere contagiati per strada o in luoghi aperti semplicemente sfiorando una persona già colpita. Anche per questa malattia infettiva respiratoria esistono i cosiddetti super-diffusori, individui dotati di una carica virale superiore al normale ma anche in questi casi la trasmissione non prescinde da un contatto ravvicinato. Il termine di super diffusore non deve spaventare».

-La Regione Campania ha istituito un numero verde per dare informazioni ai cittadini sul coronavirus. Il numero sara’ attivo dalle 8 alle 20 e fornisce informazioni in italiano.

Il numero é : 800909699

-Numero verde nazionale é : 1500

