Angelo Marchese, direttore di User TV, non ce l’ha fatta. Il Covid se lo è portato via all’età di 64 anni. Era in terapia intensiva al Moscati di Avellino. Giornalista e fotoreporter, stimato in Valle Caudina e non solo. Il cervinarese era molto legati alle usanze locali.

Le più sentite condoglianze alla famiglia da parte della Redazione di Bassa Irpinia.

