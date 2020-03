Coronavirus. Comunicato della Sandro Abate: “La ripresa degli allenamenti è sospesa sine die fino a nuove comunicazioni”.

🔊 Ascolta l'articolo

“Alla luce del clima di profonda incertezza che regna in questo momento, consapevoli delle forti responsabilità che ci investono, e con profondo rispetto per quello che sta accadendo a livello nazionale, comunichiamo che la ripresa degli allenamenti è sospesa sine die fino a nuove comunicazioni.

La salute dei nostri tesserati e l’osservanza scrupolosa delle nuove direttive ministeriali ci impongono di fermarci.

Con la morte nel cuore non sappiamo cosa accadrà in futuro. Nei prossimi giorni faremo le opportune valutazioni con lo staff, i dirigenti e gli atleti.

In questo momento l’Italia tutta ha bisogno di azioni di responsabilità. E nonostante gli investimenti messi in piedi da inizio stagione, decidiamo di fermarci.

Seguiranno aggiornamenti”.

