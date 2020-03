Coronavirus. “Contagiato 65enne di Tufino (NA)”. E’ questa una delle ultime Fake News che creano allarme sociale

Come se non bastasse già la paura che il terribile coronavirus sta incutendo nella popolazione per l’aumento dei contagiati in Italia e anche in Campania, a creare ulteriore allarme sociale sono anche le fake news. L’ultima in ordine di tempo colpisce l’area nolana in particolare il piccolo centro di Tufino, alle porte di Nola e della bassa Irpinia. Con un whatsapp, diventato virale nelle ultime ore, circola una notizia diramata da un fantomatico Televideo “Cronaca di Napoli”, naturalmente inesistente, circa il contagio di un 65enne di Tufino giunto in paese da Milano. Scherzi di cattivo gusto che non fanno altro che creare confusione e paura. Indagano gli uomini della Polizia Postale per risalire all’autore del messaggio.

