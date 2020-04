Coronavirus. Continua a calare la pressione ospedaliera in Italia, 578 i decessi e 962 i guariti”.

Ecco il bollettino di oggi 15 aprile dalle parole del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli: “Il totale degli attualmente positivi è di 105.418, con un incremento di 1.127 rispetto a ieri. Cala ancora la pressione ospedaliera: i pazienti in terapia intensiva sono 3.079, 107 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 27.643, 368 in meno. La maggior parte dei positivi sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi e sono 74.696, pari al 71% dei pazienti. Si registrano 578 nuovi deceduti. Il totale dei guariti è di 38.092, con un incremento di 962“.

