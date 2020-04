Coronavirus. Da domani ad Ariano screening alle forze dell’ordine.

L’Asl di Avellino comunica che, grazie alla donazione di n.372 test rapidi da parte delle associazioni di volontariato del Tricolle, da domani partirà lo screening alle forze dell’ordine presenti sul territorio del comune di Ariano Irpino. In particolare sarà sottoposto a test rapido il personale in forza nei Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato, oltre al personale dipendente del Comune di Ariano Irpino. L’Azienda ringrazia per quanto fatto le associazioni: A3999 Lab, Panacea Onlus, La Bussola, Pro Loco I Normanni, insieme alle altre associazioni, ai comitati e ai singoli cittadini che hanno aderito.

