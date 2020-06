Coronavirus. Da domani tamponi ai P.O. di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi.

L’Asl di Avellino comunica che i Laboratori di Analisi del P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino e del P.O. “Criscuioli” di Sant’Angelo dei Lombardi sono stati attrezzati per analizzare i tamponi naso-faringei per la ricerca del COVID 19 ai pazienti che accedono al Pronto Soccorso dei due ospedali. Pertanto al fine di garantire tempi più celeri per lo screening e velocizzare l’iter di ricovero ospedaliero, ove necessario, a partire da domani tutti i pazienti che verranno ricoverati in urgenza presso il P.O. di Ariano Irpino e quello di Sant’Angelo dei Lombardi verranno sottoposti a tampone naso-faringeo, con esito entro 30 minuti dalla esecuzione

