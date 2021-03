Coronavirus. Da oggi aperti i Centri Vaccinali di Altavilla, Cervinara, Montemarano e Solofra per le seconde dosi.

È partita oggi 15 marzo 2021 la somministrazione delle seconde dosi di vaccino anti-covid 19 per i cittadini ultraottantenni afferenti i Centri Vaccinali di Altavilla Irpina, Cervinara, Montemarano e Solofra, mentre mercoledì, 17 marzo 2021, toccherà agli ultraottantenni afferenti il Centro Vaccinale di Avellino.

Ad oggi sono 17.569 gli ultraottantenni vaccinati in provincia di Avellino, su 24.208 adesioni.

I soggetti ultraottantenni, registrati sulla piattaforma regionale come non deambulanti (che hanno fatto richiesta di vaccino a domicilio), così come quelli che si sono iscritti successivamente alla prima seduta vaccinale effettuata presso il Centro Vaccinale di riferimento, verranno contattati dall’Asl di Avellino per effettuare la vaccinazione, compatibilmente con la disponibilità di nuove dosi del vaccino indicato per quella categoria (vaccino a RNA messaggero come Pfizer e Moderna).

Al momento le dosi disponibili consentono solamente la somministrazione della seconda dose di vaccino ai soggetti che hanno ricevuto già la prima dose. La seconda dose di richiamo, infatti, viene già calendarizzata dal Centro Vaccinale all’atto della somministrazione della prima dose e deve essere garantita nei tempi previsti; pertanto, i soggetti prenotati sia nei Centri vaccinali che presso il domicilio, verranno convocati nei tempi dettati in base alla disponibilità di vaccini.

Parallelamente, presso i Centri vaccinali dell’Asl vengono vaccinati le categorie del personale scolastico e delle forze dell’ordine, destinatarie del vaccino Astrazeneca. Ad oggi sono 1.864 le forze dell’ordine vaccinate in provincia di Avellino e 8.465 personale scolastico.

La consegna di un numero maggiore di vaccini, auspicabile nelle prossime settimane, consentirà di aumentare le forze in campo, aumentano sia la somministrazione giornaliera sia il numero di Centri Vaccinali attivi contemporaneamente.

Inoltre, si ricorda che è aperta la piattaforma telematica anche per le adesioni alle vaccinazioni riservate ai campani con oltre 70 anni di età. Il link è il seguente: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino

Ad oggi le adesioni per la fascia over 70 sono 11.494.

