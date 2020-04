I positivi di oggi in Italia sono 1.396, c’è una decrescita che induce ad un cauto ottimismo per totali 98.273. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.947, -108 rispetto a ieri. Quelli sintomatici 28.242, decremento di 157 unità. Dati incoraggianti. Le persone a casa corrispondono a 66.534, con sintomi o senza. I morti di oggi sono 579, i guariti 1.985. Questi ultimi raggiungono un totale di 30.455.

