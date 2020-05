Coronavirus. De Luca: “Nell’area arianese analizzeremo uno ad uno i 12 casi di ieri, stiamo facendo migliaia di tamponi. Ci auguriamo di non adottare misure restrittive”.

di Redazione

Nella ormai consueta informativa del venerdì, il presidente De Luca ha speso delle parole su Ariano Irpino, ieri colpito da altri 10 casi positivi che fanno riflettere visto che è cominciata la seconda fase e la zona rossa sul Tricolle da un po’ di giorni non c’è più: “Ad Ariano piccolo problema da risolvere, ieri su 21 casi in Campania 12 erano concentrati nella sua area. Stiamo facendo quasi migliaia di tamponi, c’è da capire se sono residui di vecchi contagi o sono casi nuovi. Vedremo con gli epidemiologi, analizzando uno ad uno le 12 positività. Ci auguriamo di non adottare misure restrittive”.

