Coronavirus. De Luca: “Dal 22 giugno mascherina facoltativa”.

“All’esterno resta obbligatorio l’uso della mascherina, come nei locali privi di areazione o dove vi sono assembramenti. Facoltativo significa che comunque è sempre bene indossarla, anche in un parco se magari c’è un assembramento. La mascherina resta un motivo ragionevole di prudenza anche quando da lunedì 22 non ci sarà l’obbligo di averla sempre”. Queste sono le parole del Governatore della Campania De Luca nella consueta informativa del venerdì relativamente all’uso della mascherina, le maglie si allargano dal 22 giugno.

adsense – Responsive – Post Articolo