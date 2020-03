Coronavirus, De Luca: «Se fate feste di laurea mandiamo i carabinieri col lanciafiamme»

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha ribadito in diretta Facebook la necessità di stringere i controlli e di ricorrere anche alle forze armate, se necessario. «Io sono per chiudere tutto e militarizzare l’Italia», ha detto De Luca. «Più facciamo gli imbecilli più questo calvario durerà mesi», dice chiamando in causa l’irresponsabilità di comportamenti che ancora si registra. «Mi arrivano voci di persone che vogliono organizzare feste di laurea. Mandiamo i carabinieri con il lanciafiamme se la fate..».

adsense – Responsive – Post Articolo