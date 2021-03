Coronavirus. Deceduto Antonio Vanacore, vice allenatore della Cavese.

La Cavese 1919 comunica con immenso dolore, la scomparsa del vice allenatore Antonio Vanacore. Alla sua famiglia l’abbraccio e la vicinanza della società, della squadra e di tutto il popolo Aquilotto.

Ciao Antonio, uomo e professionista insostituibile.

Ciò è quanto riporta la società metelliana in un comunicato. Vanacore non è riuscito a vincere la battaglia contro il Covid-19. Era un classe ’75, puteolano, il virus in questa ondata ha colpito molti tesserati della Cavese tra staff e calciatori. Le complicazioni sono stati fatali per il vice di Campilongo.

Foto: Cavese 1919.

