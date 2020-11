Coronavirus. Deceduti un 58enne di Roccarainola e una 70enne di Capriglia.

Sono deceduti questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, due pazienti positivi al nuovo Coronavirus: una 70enne di Capriglia Irpina (Av) e un 58enne di Roccarainola (Na).

La donna era stata ricoverata il 16 novembre in terapia subintensiva nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza ed era stata trasferita in terapia intensiva il 19 novembre.

L’uomo era ricoverato in terapia subintensiva al Covid Hospital dal 10 novembre e dal 18 era in terapia intensiva.

