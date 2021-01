È deceduto questo pomeriggio, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un 58enne di Mercogliano (Av). L’uomo era ricoverato dal 10 dicembre scorso in terapia sub intensiva e il 22 era stato trasferito in terapia intensiva.

Risultano ricoverati nelle aree Covid dell’Azienda Moscati 21 pazienti, 6 dei quali in terapia intensiva.

adsense – Responsive – Post Articolo