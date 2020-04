Coronavirus. Diciottesimo caso a Mercogliano, il Sindaco D’Alessio: “Il positivo di oggi e’ stato ricoverato 20 giorni fa, poi in isolamento”.

Oggi due casi in Irpinia di cui uno a Mercogliano dove quelli totali diventano 18. Il messaggio del Sindaco Vittorio D’Alessio.

“Abbiamo appena ricevuto la comunicazione ufficiale di un’ altra positività in città che riguarda un soggetto che già avevamo in esame da giorni, una persona che era stata ricoverata presso una struttura sanitaria venti giorni fa, successivamente in isolamento presso la propria residenza. Siamo al 18° caso di Covid-19, di cui 2 decessi e 2 guariti ai quali porgo un affettuoso abbraccio. Non bisogna abbassare la guardia, perchè questo è un virus invisibile e, anche una banale superficialità, può rivelarsi fatale per contrarlo. Dimostrate di essere responsabili, restate a casa!”

adsense – Responsive – Post Articolo