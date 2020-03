E’ stato dimesso dal San Matteo di Pavia il paziente 1, il 38enne di Codogno Mattia. Primo caso acclarato di Coronavirus in Italia. Ricoverato lo scorso 19 febbraio, dopo due giorni fu trasferito in rianimazione per il critico stato di salute in cui versava. Dopo 16 giorni ha ripreso a respirare in autonomia.

