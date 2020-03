Coronavirus. Dopo l’ex presidente Micheli di soli 37 anni, la Pergolettese piange la scomparsa del medico sociale Gentile.

di Redazione sportiva

La Pergolettese, team della città di Crema militante in Serie C, subisce un’altra scomparsa dopo il l’ex presidente Andrea Micheli di soli 37 anni. È deceduto anche il dottore Rosario Gentile, medico sociale del club lombardo. Aveva 68 anni, era risultato positivo al Coronavirus. Ecco il comunicato della Pergolettese.

CI HA LASCIATO ANCHE IL DOTT. GENTILE.

Continua il momento drammatico in casa PERGOLETTESE con un altro grave lutto.

Dopo la scomparsa di ANDREA MICHELI (ex Presidente e attuale Socio e sponsor), oggi e’ arrivata la terribile notizia che anche il Dott. ROSARIO GENTILE ha perso la sua battaglia contro questo maledetto virus. Oltre che medico e amico di Famiglia , da oltre 50 anni, e’ stato il medico Sociale per 25 anni sia del PIZZIGHETTONE prima e della PERGOLETTESE poi.

In 24 ore la Societa’ perde due figure importantissime.

Alla moglie ANNA e alla figlia CAMILLA, le piu’ sentite condoglianze da parte di tutta l’U.S.PERGOLETTESE 1932.