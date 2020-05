Buone notizie da Mugnano del Cardinale, doppio tampone negativo per le due persone affette da covid-19. Il centro bassirpino così non ha più positivi. In Irpinia i guariti salgono a 201, due giorni senza contagi in cui tre hanno sconfitto il virus considerando anche la bella notizia di ieri proveniente da Sturno.

adsense – Responsive – Post Articolo