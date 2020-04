Coronavirus. Due casi in Irpinia su 415 tamponi analizzati.

L’ASL di Avellino comunica che, su 415 tamponi analizzati dall’AORN “Moscati” di Avellino e dall’Istituto di Ricerche Genetiche BIOGEM di Ariano Irpino, sono risultati positivi 2 tamponi, di cui uno riferito ad una persona di Cervinara e l’altro riferito ad una persona di Mirabella Eclano, entrambe asintomatiche. In uno dei due casi si tratta di un contatto di un soggetto già risultato positivo.

Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica sui contatti dei probabili casi.

In vista della fase di parziale riapertura delle attività sociali ed economiche, l’ASL ha avviato un piano di screening sulla popolazione per rintracciare quei soggetti che, pur non presentando i sintomi da COVID 19, possono rappresentare un veicolo di contagio dell’infezione.

