Coronavirus. Due casi positivi a San Potito Ultra, l’annuncio del sindaco Nazzaro.

L’annuncio del sindaco di San Potito Ultra Pasquale Nazzaro.

Cari concittadini, con immenso rammarico vi comunico che a San Potito Ultra abbiamo due casi positivi di Covid. Ho già provveduto a mettere in quarantena obbligatoria le due persone interessate e i loro familiari più stretti (già in isolamento fiduciario) e ci stiamo adoperando, in sinergia con la ASL, per la ricostruzione dei loro contatti, al fine di mettere in maggiore sicurezza la nostra comunità. Vi prego quindi di fare appello , come già avvenuto, al vostro grande senso di responsabilità per evitare inutili e pericolosi allarmismi. Restiamo uniti ancora una volta, stringendoci attorno a questi nostri concittadini, sostenendoli con la vicinanza e l’affetto che ci hanno sempre contraddistinti.

Il Sindaco

Dr. Pasquale Nazzaro

