Due morti quest’oggi al Moscati di Avellino. Il Covid-19 è stato letale per un 66enne di Napoli che già era affetto da altre patologie e traferito il 13 marzo dal Cardarelli e per un 64enne di Ariano Irpino, al Moscati dal 12 marzo dopo che era stato ricoverato presso il Frangipane. Anche per quest’ultimo non mancavano altre patologie, cardiache e oncologiche.

